Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Suche nach einem vermissten Rentner im Bereich Bergen, Landkreis Vorpommern-Rügen, endete erfolgreich

Bergen/Rügen (ots)

Am 16.03.2021 gegen 23:00 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch eine Mitarbeiterin eines Pflegeheimes in Bergen auf Rügen darüber informiert, dass seit ca. 22:00 Uhr ein 78-jähriger Mann aus dem Pflegeheim nicht mehr in seinem Zimmer ist und vermutlich im Schlafanzug das Haus in unbekannte Richtung verlassen hat. Durch die Beamten des PHR Bergen wurden sofort umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Mann eingeleitet. Es kamen fünf Funkstreifenwagen der Polizeireviere Bergen, Sassnitz, Stralsund und des Autobahnpolizeireviers Grimmen zum Einsatz. Auch der Polizeihubschrauber kam in der Zeit von 23:45 Uhr bis ca. 01:00 Uhr über dem Stadtgebiet Bergen und der näheren Umgebung zum Einsatz. Weiterhin unterstützten Einsatzkräfte der Rettungshundestaffel des DRK Rügen mit ihren Rettungshunden und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz mit einer Drohne die Suche der Polizei. Am 17.03.2021 um 03:10 Uhr konnten alle Einsatzkräfte aufatmen. Der vermisste Mann wurde zwischen Tilzow und Bergen durch eine Mitarbeiterin der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen am Straßenrand sitzend festgestellt. Ein Rettungswagen wurde für den unterkühlten aber ansprechbaren Mann angefordert. Er wurde ins SANA Krankenhaus Bergen gebracht. Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand können durch die Polizei keine konkreten Angaben gemacht werden. Auf diesem Wege bedankt sich die Polizei Bergen bei allen Helfern für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung bei der Suche. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

