Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 14.10.2020

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung beim Waldorfkindergarten; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagabend 17.30 Uhr und Dienstagmorgen 07.30 Uhr haben Unbekannte an der Rückseite des Waldorfkindergartens in der Straße Am Bahnhof in Eschwege eine Scheibe eingeworfen. Dadurch entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Unbekannte beschädigen Metallbox; Schaden 50 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte beschädigten zwischen Samstagabend 17.30 Uhr und Sonntagmorgen 09.00 Uhr im Alten Steinweg an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses eine Metallbox, die zum Schutz eines Kabelfernsehanschlusses diente. Da zuvor schon mehrfach die Kabel aus der frei liegenden Anschlussbox gezogen worden waren, hatte der Besitzer zum Schutz vor weiterem Vandalismus einen Metallkasten als Schutz angebracht. Dieser wurde jetzt durch die Unbekannten beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 50 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 150 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem schwarzen Skoda Octavia den linken Außenspiegel abgefahren und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Unfall passierte in Waldkappel in der Straße Rue de Carhaix, wo das Fahrzeug geparkt stand. Der Unfallzeitraum liegt zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.50 Uhr. Den Schaden am Spiegel schätzen die Beamten der Polizei in Eschwege auf etwa 150 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr ein 54-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau. Der Mann war auf der Landesstraße L 3245 von Röhrda nach Langenhain unterwegs, als das Tier die Fahrbahn des Mannes kreuzte. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 700 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Ebenfalls am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr erfasste eine 55-jährige Autofahrerin aus Waldkappel zwei Rehe auf der Landesstraße L 3238. Die Frau war von Eschwege in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs, als die zwei Tiere plötzlich nahe Walburg kurz vor der Autobahnauffahrt Hessisch Lichtenau Ost die Fahrbahn überquerten. Beide Tiere verendeten durch den Zusammenstoß. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall in Baustelle

Auf der Bundesstraße B 27 ist am Dienstagmorgen gegen 10.50 Uhr, zwischen Neu-Eichenberg und Unterrieden, der 77-jährige Fahrer eines Kleinbusses aus Witzenhausen auf den Pkw einer 24-Jährigen aus Friedland aufgefahren. Die Frau musste im Bereich der Baustelle an einer Ampel anhalten, was der 77-Jährige offenbar zu spät erkannt hatte und leicht auf den Wagen der Frau auffuhr. An den Autos entstand nur geringer Sachschaden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell