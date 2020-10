Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 12.10.20

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Eine Unfallflucht wird vom Parkplatz "Werdchen" in der Mangelgasse in Eschwege gemeldet. Zwischen dem 10:10.20, 19:00 Uhr und dem 11.10.20, 15:55 Uhr hat ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatzgelände "gedriftet" und dabei offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Das Fahrzeug überfuhr dann den Grünstreifen und durchfuhr einen Maschendrahtzaun samt Betonpfeiler. An dem Grundstück entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Um 11:21 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 85-Jähriger aus Kassel mit einem Kleinkraftroller die Lohstraße in Oberrieden in Richtung Lindewerra. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Krad, kam nach links von der Fahrbahn ab und "landete" im Graben. Dabei verletzte sich der 85-Jährige schwer, worauf er in das Eschweger Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Körperverletzung

Am 10.10.20 kam es um 21:25 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 36-Jährigen, ohne festen Wohnsitz und einem 38-Jährigen aus Geismar, die sich in der Straße "Hinter den Scheuern" in Eschwege ereignet hat. Dabei wurden beide leicht verletzt (Prellungen und Schürfwunden). Während der Auseinandersetzung flüchtete sich der 38-Jährige in das Auto einer Bekannten, worauf der 36-Jährige die Tür aufriss und durch das anfahrende Auto in der Folge stürzte. Der 36-Jährige verweigerte einen Alkoholtest und wurde in das Krankenhaus gebracht, wo er sich weiterhin aggressiv verhielt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung müssen noch geklärt werden.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Ein 50-Jähriger aus Sontra befuhr gestern Abend, um 19:15 Uhr, die B 27 von Eschwege in Richtung Bebra. Vor ihm fuhr ein Pkw mit Anhänger, von dem in der Gemarkung von Sontra ein blauer Kuhfuß auf die Bundesstraße herabfiel. Dem 50-Jährigen gelang es nicht mehr dem Kuhfuß auszuweichen, so dass der Pkw im vorderen rechten Bereich beschädigt wurde. Schaden: ca. 1000 EUR. Der Fahrer des vorausfahrenden Gespanns hat davon offenbar nichts bemerkt und fuhr demzufolge weiter. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Am 10.10.20, um 14:15 Uhr, beschädigte ein 63-Jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau beim Ausparken den Pkw eines 43-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, wodurch ein Sachschaden von ca. 700 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkdeck des Steinweg-Centers in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Mit einem Fuchs kollidierte gestern Abend, um 19:20 Uhr, eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen, die die B 451 zwischen Hundelshausen und Witzenhausen befuhr. Der Fuchs überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

3000 EUR Sachschaden entstanden am 10.10.20, um 13:30 Uhr, in der Straße "Am Damm" in Gertenbach. Dort beabsichtigte eine 28-Jährige aus Söhrewald mit einem Lieferwagen zu wenden und beschädigte dabei den Pfosten einer Einfahrt mit der linken Fahrzeugseite.

Brand eines Mofas

Um 21:28 Uhr wurde gestern Abend der Brand eines Mopeds in der Straße "Hinter dem Deich" in Witzenhausen beim dortigen Kleingartenverein gemeldet. Die angeforderte Feuerwehr löschte das Zweirad ab, das nach ersten Ermittlungen zuvor vom Parkplatz des tegut-Marktes in Witzenhausen entwendet wurde. Der Schaden wird mit ca. 400 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Versuchter Wohnungseinbruch

Zwischen 08.10.20, 08:00 Uhr bis zum 11.10.20, 17:15 Uhr versuchten unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Mäusegasse in Witzenhausen-Ermschwerd einzubrechen. Dabei versuchte man vergeblich die Terrassentür an mehreren Stellen aufzuhebeln. Die Bewegungsmelder hatte man zuvor weggedreht. Nachdem der Einbruch in das Haus scheiterte, drangen der/ die Täter in die Garage ein und entwendeten aus dieser einen Kompressor und Werkzeug. Der Gesamtschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise an die Kripo unter 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

