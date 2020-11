Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Auffahrunfall zweier LKW auf der A45 - Rettungsarbeiten dauern an

FriedbergFriedberg (ots)

Pressemitteilung vom 26.11.2020

Auffahrunfall zweier LKW - Rettungsarbeiten dauern an

A45/ Florstadt: Zum Auffahrunfall zweier LKW kam es am Donnerstag (26.11.) in den frühen Morgenstunden auf der A45. Zwischen den Anschlussstellen Florstadt und Wölfersheim fuhr ein LKW auf einen Baustellenkipper auf. Dabei wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die A45 in Richtung Dortmund musste für die Rettungs- und Räumungsarbeiten voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist eingerichtet. Es wird nachberichtet.

