Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrer mit Laserpointer geblendet

Paderborn-Schloß NeuhausPaderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mb) Am späten Samstagabend ist ein 21-jähriger Autofahrer an der Schloßstraße mit einem grünen Laserpointer geblendet worden. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Eingriffs in den Stra0ßenverkehr.

Der junge Hyundaifahrer fuhr gegen 23.25 Uhr von der Schlosskreuzung ortsauswärts und bog nach rechts in die Neuhäuser Kirchstraße abgebogen. Dabei wurde er mehrfach mit einem grünen Laserstrahl geblendet. Vermutlich leuchtete der Täter aus einem der Mehrfamilienhäuser an der Schlossstraße. Der 21-jährige hielt an, und versuchte vergeblich, den Verursacher ausfindig zu machen.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

