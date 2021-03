Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher flieht nach Wohnungseinbruch mit Tresor

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Wohnungseinbruch im Stadtteil Giesenkirchen-Mitte an der Lorenz-Görtz-Straße hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag, 28. Februar, einen Tresor mit Bargeld und Schmuck erbeutet.

Nachdem der Täter an der Terrassentür gescheitert war, hatte er die Kellertür aufgehebelt. Er durchsuchte die Räumlichkeiten des Hauses und entwendete schließlich den Tresor, den er in einem ebenfalls gestohlenen Koffer abtransportierte. Die Tat dürfte kurz nach 3 Uhr begangen worden sein. Zeugen hatten gegen 3.15 Uhr Geräusche wahrgenommen und eine vermutlich männliche Person mit schwarzer Kapuze gesehen, die mit einem Koffer zu Fuß in Richtung Ahrener Feld unterwegs war.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell