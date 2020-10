Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein und Zulassung Kleinkraftrad unter Drogeneinfluss geführt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.10.2020 gegen 14:45 Uhr wurde durch Zeugen ein Kleinkraftrad-Fahrer gemeldet, der eine unsichere Fahrweise an den Tag legte und zudem stürzte. Bei der Kontrolle des 25-jährigen Mannes stellte sich heraus, dass das Versicherungskennzeichen auf dem Moped nicht zu diesem gehörte und er selbst nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Da das Lenkradschloss aufgebrochen war, wurde das Kleinkraftrad sichergestellt. Ob es gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Weiterhin kam ans Tageslicht, dass der 25-Jährige bereits in der Nacht zuvor von der Polizei in Edenkoben kontrolliert wurde und aufgrund Einfluss von Betäubungsmittel eine Blutprobe abgeben musste. In diesem Fall wurde erneut die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

