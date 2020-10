Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.10.2020 fanden in Neustadt zwischen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr zwei Verkehrskontrollen statt. Hierbei wurde in der Landauer Straße Höhe Parkplatz Friedhof und in der Branchweilerhofstraße an der Baustelle kontrolliert. Insgesamt erhielten drei Verkehrsteilnehmer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Benutzung des Mobiltelefons, zwei Autofahrer wurden verwarnt weil sie keinen Sicherheitsgurt trugen und ein Fahrer eines Klein-LKW wurde beanstandet, weil die Ladung nicht richtig gesichert war. In der Branchweilerhofstraße wurden 19 Verkehrsteilnehmer verwarnt, weil sie trotz Einfahrtverbot in die Branchweilerhofstraße einfuhren.

