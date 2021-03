Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Exhibitionist zeigte sich drei Frauen

Mönchengladbach-Mülfort (ots)

Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat sich am Sonntagnachmittag (28.02.), gegen 17:00 Uhr auf der Mülgaustraße in Mönchengladbach-Mülfort gegenüber drei jungen Frauen (14,18,18) in schamverletzender Weise gezeigt. Als sie dort Höhe des Berufskollegs an einer Bushaltestelle saßen sei der Tatverdächtige aus dem Parkbereich gekommen und zunächst an ihnen vorbeigegangen. Bereits zu diesem Zeitpunkt sei sein Geschlechtsteil bei offener Hose zu sehen gewesen. Der Mann habe sich umgedreht und die jungen Frauen gefragt, wann der nächste Bus fahren würde. In dieser Situation habe er seinen Pullover hochgehoben und sein erigiertes Geschlechtsteil gezeigt. Danach hätte sich der Mann in Richtung Odenkirchener Straße/Schlachthofstraße entfernt. Die Fahndung nach dem Mann verlief bislang erfolglos. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 40-45 jähriger Mann, ca 175 cm groß, schwarze krause Haare, kurzer Bart, normale Statur, wirkte ungepflegt. Bekleidung: schwarzer Kapuzenjacke, schwarzer Pullover, dunkelblaue Jeans mit Löchern, um die Taille gebundene schwarze Strickjacke

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach, Telefon: 02161/ 29 -0 (wr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell