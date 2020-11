Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen (Hohentwiel) Kind bei Verkehrsunfall verletzt (23.11.2020)

Singen (Hohentwiel)

Ein 9-jähriges Kind musste am Montag gegen 13.15 Uhr nach einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Alemannenstraße / Erzbergerstraße vom Rettungsdienst mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine auf der Erzbergerstraße fahrende 76-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz nach links in die Alemannenstraße abbiegen. Sie musste im Kreuzungsbereich hinter einem vorausfahrenden Auto anhalten, dessen Fahrer ebenfalls nach links abbiegen wollte und verkehrsbedingt anhielt. Als dieser schlussendlich nach links abbog, setzte die 76-jährige ebenfalls die Fahrt fort, obwohl die Ampel bereits auf Rot gewechselt hatte. In diesem Moment überquerte das Kind mit einem City-Roller die Fahrbahn und wurde von dem Mercedes der Frau erfasst. Der Junge wurde gegen einen an der Kreuzung stehenden Passat geschleudert und verletzte sich hierbei. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde das Kind in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

