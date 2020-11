Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, B 33, Lkrs KN) Aus Unachtsamkeit auf vorausfahrendes Auto aufgefahren (23.11.2020)

Reichenau, B 33Reichenau, B 33 (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls, den die Fahrerin eines Mini Cooper am Montag gegen 17.45 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen der Auffahrt Allensbach-Ost und der Waldsiedlung Reichenau verursacht hat. Die 32-Jährige war in Richtung Konstanz unterwegs und fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen vorrausfahrenden Opel Corsa eines 42- jährigen Fahrers auf. Der Mini Cooper war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Beteiligten blieben dabei unverletzt.

