Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Obereschach) Versuchter Einbruch in eine Bäckerei (23.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Einbruch, den Unbekannte im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr bis Montag, 16 Uhr, in der Niedereschacher Straße verübt haben. Die Täter versuchten, mehrere Fenster und die Eingangstüre einer Bäckerei aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Den entstandenen Schaden am Gebäude schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

