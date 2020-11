Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen

Landkreis Rottweil) Unfall beim Überholen (24.11.2020)

K 5562 / DietingenK 5562 / Dietingen (ots)

Zwei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Dienstagmorgen gegen 06.15 Uhr auf der K 5562 zwischen Dietingen und Böhringen ereignet hat. Ein 52-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Kreisstraße von Dietingen kommend in Richtung Böhringen und überholte einen vorausfahrenden Lkw. Hierbei übersah er den entgegenkommende VW einer 24-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf gegen den Lkw gedrückt. Beide VW-Fahrer wurden leicht verletzt und mit Rettungswägen in Krankenhäuser gebracht, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Autos, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden.

