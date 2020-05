Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Trickdiebinnen täuschen Hilfsbedürftigkeit vor

Duisburg (ots)

Mit vielen unterschiedlichen Maschen verschaffen sich Trickdiebe Zugang zu Häusern und bestehlen hauptsächlich Senioren. Am Donnerstagnachmittag (28. Mai, 15:25 Uhr) fragten zwei unbekannte Frauen eine 80-Jährige an der Kaiserstraße, ob sie ihnen Wasser geben könne. Die eine sei schwanger und ihr sei etwas schlecht. Zudem müsste das Essen ihres Kleinkinds dringend warm gemacht werden. Die hilfsbereite Seniorin ließ die Unbekannten in die Wohnung und versorgte sie. Nachdem sie gegangen waren, bemerkte die Duisburgerin, dass ihr Geld und ein Sparbuch fehlt. Die eine Frau ist kräftig gebaut, hat dunkle Haare und war mit einer weißen Bluse und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Die andere trug ein helles Oberteil und hatte eine bunte Dreiviertelhose an. Zeugenhinweise nimmt das KK 32 unter 0203 2800 entgegen.

