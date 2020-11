Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Beim Ausparken Auto übersehen (23.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Eine Autofahrerin hat gestern gegen 19.30 Uhr beim Ausparken in der Straße "An der Schelmengaß" einen Verkehrsunfall verursacht. Eine 30-jährige Fahrerin eines VW Golf parkte rückwärts vom Parkplatz eines Bistros aus. Hierbei übersah sie eine 32-jährige Mercedesfahrerin, die in diesem Moment von der Straße nach links auf diese Parkplätze abbog, obwohl dies für sie verboten war. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerinnen blieben unverletzt. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf 7.500 Euro.

