POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Autofahrerin prallt gegen Fahrradfahrer und flüchtet (20.11.2020)

Radolfzell am BodenseeRadolfzell am Bodensee (ots)

Zum Glück nicht verletzt wurde ein 16-jähriger Fahrradfahrer am Freitagmorgen gegen 07.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen "Im Wiesengrund / Öschlestraße". Der Radfahrer war auf der Straße "Im Wiesengrund" unterwegs und befand sich nach eigenen Angaben bereits mittig im Kreuzungsbereich, als eine unbekannte Autofahrerin in einem roten Kleinwagen von rechts aus der Öschlestraße in die Kreuzung einfuhr. Bei dem anschließenden Zusammenstoß der Fahrzeuge konnte sich der 16-jährige auf dem Fahrrad halten und stürzte nicht. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr die unbekannte Frau weiter. Am Fahrrad entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Nach Angaben des Jugendlichen soll es sich bei der Autofahrerin um eine Frau mit langen blonden Haaren gehandelt haben.

Personen, die Hinweise zu der Autofahrerin oder dem Auto geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 950660, zu wenden.

