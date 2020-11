Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen/ Lkrs Konstanz) Verkehrsunfall durch falsch eingeschätzte Situation (23.11.2020)

Öhningen-WangenÖhningen-Wangen (ots)

Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden von 6.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag im Ortsteil Wangen. Gegen 17.00 Uhr fuhr eine 21-jährige Opel-Fahrerin als zweites von drei Fahrzeugen auf der Hauptstraße in Richtung Öhningen. Am Ortsausgang Wangen wollte sie nach links in die Straße "Im Hofergärtle" abbiegen und setzte den Blinker. Während sie abbog, beschleunigte der 81-jährige Fahrer des dritten Fahrzeugs der Kolonne und setzte zum Überholvorgang an. Hierbei kollidierte er mit dem Auto der nach links abbiegenden Opel-Fahrerin. Bei der Unfallaufnahme gab der Senior an, dass er der Meinung war, die Opel-Fahrerin wolle das vorausfahrende Fahrzeug überholen. Beide Fahrzeuge blieben nach dem Unfall weiterhin fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell