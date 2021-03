Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Unfallflucht: Polizei sucht Kraftfahrzeug mit pinker Farbe

Mönchengladbach, Geistenbeck (ots)

Aufgrund am Unfallort gesicherter Fahrzeugteile und Lackspuren suchen die Unfallfluchtermittler der Polizei Mönchengladbach ein Kraftfahrzeug, möglicherweise einen Lkw, welches pinkfarben lackiert ist oder eine pinkfarbene Beschriftung aufweist. Geschädigtes Fahrzeug ist ein schwarzer Audi A3, der in der Zeit vom 20. Februar 2021, 17:00 Uhr bis 27.2.2021 10:10 Uhr auf der Steinstraße am Fahrbahnrand gegenüber der dortigen Sparkasse parkte. Erst am 27. Februar bemerkte der Geschädigte den Unfallschaden und informierte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme fand die Polizei ein reflektierendes seitliches Katzenauge, mutmaßlich vom Verursacherfahrzeug. Außerdem sicherte sie pinkfarbene Lackspuren. Das unfallflüchtige Kfz dürfte über die Steinstraße in Richtung Wiesental unterwegs gewesen sein und dabei das geparkte Auto seitlich gestreift haben. Die Polizei Mönchengladbach sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an 02161/29-0 (wr)

