Polizei Münster

POL-MS: 72-jähriger Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt - Unbekannter Pedelec-Fahrer flüchtet

Münster (ots)

Nach einem Unfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern am Donnerstagmorgen (25.2., 9:15 Uhr), bei dem ein 72-Jähriger verletzt wurde, ist die Polizei auf der Suche nach einem der beteiligten Radler.

Der 72-Jährige war auf dem Radweg der Von-Esmarch-Straße in Richtung Coesfelder Kreuz unterwegs. In Höhe der Albert-Schweitzer-Straße überholte ihn auf der linken Seite ein Unbekannter mit seinem Pedelec und scherte unmittelbar vor ihm wieder nach rechts ein, um in die Albert-Schweitzer-Straße abzubiegen.

Dabei touchierte er mit seinem Hinterrad das Vorderrad des 72-Jährigen. Der Münsteraner stürzte und verletzte sich leicht. Der Unbekannte fuhr einfach davon.

Er ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, hat eine auffallend schmale Statur und trug eine schwarze Cap, schwarze Kleidung und hatte einen schwarzen Rucksack mit einer Drohne dabei. Das schwarze E-Mountainbike hatte ein Akku der Marke Bosch. Dieser war mit einem weißen Aufkleber in Form eines Star-Wars-Helms beklebt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell