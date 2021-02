Polizei Münster

POL-MS: 17-Jähriger nach Diebstahl aus Pkw festgenommen

Münster (ots)

Polizisten stellten am Mittwochmittag (24.2., 12:01 Uhr) an der Straße Am Krug einen 17-jährigen Dieb auf frischer Tat.

Die Beamten waren auf Streife unterwegs, als sie den Münsteraner sahen. Der 17-Jährige schlich um einen Transporter einer Handwerkerfirma und öffnete anschließend die unverschlossene Fahrertür. Er stieg in das Fahrzeug, nahm einen Rucksack samt Smartphone, Portmonee, EC-Karten und Bargeld an sich und ging mit der Beute Richtung Geiststraße davon. Auf Ansprache der Beamten ließ der Dieb den Rucksack fallen und rannte davon. Die Polizisten stoppten ihn, stellten die Beute sicher und nahmen den 17-Jährigen vorläufig fest.

