POL-CE: Celle - Jugendliche Radfahrerin angefahren +++ Polizei sucht Unfallzeugen

Am Montag, 16.11.2020, um 07:30 Uhr, bog eine 14jährige Radfahrerin von der Mittelstraße nach rechts in den Nadelberg ab. Der Fahrer eines silberfarbenen PKW überholte die Radfahrerin und berührte sie am Hinterrad. Daraufhin stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Der Autofahrer hielt kurz an, entfernt sich dann jedoch von der Unfallstelle. Es ist nicht bekannt , ob es sich um einen männlichen oder weiblichen Fahrzeugführer gehandelt hat.

An der Unfallstelle soll sich eine ältere Frau aufgehalten haben, die den Unfall eventuell gesehen hat.

Wer Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrzeugführer machen kann oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, bitte unter 05141/277-378 o. -215 melden.

