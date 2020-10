Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch in Karlsruher Innenstadt

Karlsruhe (ots)

Am Montagvormittag brach ein bislang noch unbekannter Täter in eine Wohnung in der Karlsruher Waldhornstraße ein und entwendete Bargeld.

Der Täter hebelte gegen 9.50 Uhr mit noch unbekanntem Werkzeug die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses auf und verschaffte sich im Flur gewaltsam Zugang zur Wohnung im Obergeschoss. Im Inneren durchwühlte er diverse Schubladen und entwendete Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der Sachschaden an den aufgebrochenen Türen konnte noch nicht beziffert werden.

