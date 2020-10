Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pedelec-Fahrer nach Unfall leicht verletzt - #polsiwi

Siegen (ots)

Bei einem Unfall in der Steinstraße in Siegen ist am Dienstagnachmittag (20.10.2020) gegen 17:00 Uhr ein 20-jähriger E-Bike-Fahrer leicht verletzt worden.

Ein noch unbekannter Autofahrer hatte den jungen Mann mit seinem Fahrzeug überholt und dann stark gebremst. Der 20-Jährige musste daraufhin ebenfalls stark abbremsen und stürzte, während der Autofahrer sich von der Unfallstelle entfernte. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben.

Der E-Bike-Fahrer zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Autofahrer und bittet Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachten haben, sich direkt an die 0271 / 7099-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell