Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einkaufstasche geraubt

Karlsruhe (ots)

Am Montag gegen 21:50 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Kaiserallee / Geibelstraße ein Raub an einer 19-jährigen Frau. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger umklammerte die Frau von hinten. Ein weiterer Tatverdächtiger versuchte die Einkaufstasche der Geschädigten zu entreißen, welche sie über die Schulter trug. Zunächst klemmte die 19-Jährige die Tasche fest. Als der zweite Tatverdächtige sie jedoch auch von hinten festhielt, ließ sie die Tasche los. Die Tatverdächtigen flüchteten mit der Einkaufstasche in Richtung Kaiserallee. Hierbei konnte die junge Frau erkennen, dass die Männer zu dritt waren. Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Hals. Im Inneren der entwendeten Tasche befanden sich etwa 20 Euro Bargeld.

Alle drei Männer waren etwa 180 cm groß. Ein Tatverdächtiger trug eine schwarze Stoffmütze. Ein weiterer Tatverdächtiger trug eine schwarze Corona-Schutzmaske, eine Daunenjacke mit Kapuze und hatte dunkle kurze Haare. Die Tatverdächtigen unterhielten sich untereinander in einer der Geschädigten nicht bekannten Sprache. Die drei Männer sprachen mit tiefer Stimme.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

