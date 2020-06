PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 11.06.2020

Limburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 10.06.2020 wurde ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug (gelber VW-Beetle) in der Lahnstraße in 65594 Runkel beschädigt. Das Fahrzeug wurde vormittags gegenüber einer Grundstücksein-und ausfahrt abgestellt. Gegen 18:30 Uhr wurde die Beschädigung festgestellt. Von der Art und Weise der Beschädigung wird von einem Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren ausgegangen. Eine Benachrichtigung des Unfallverursachers war nicht am Fahrzeug hinterlassen. Hinweisgeber oder Zeugen in dieser Sache werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst Krüger,PHK

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

