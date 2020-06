PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 10.06.2020

Limburg (ots)

1. Geschwindigkeitsmessung in Bereich von Waldkindergarten, Landesstraße 3031, Waldschloss Bad Camberg, Mittwoch, 10.06.2020, 06.20 Uhr bis 09.00 Uhr

(si)Am Mittwochmorgen hat der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg auf der Landesstraße 3031 im Bereich eines Waldkindergartens am Bad Camberger Waldschloss eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dabei wurden zwischen 06.20 Uhr bis 09.00 Uhr insgesamt 118 Fahrzeuge in Fahrtrichtung B 275 gemessen und 25 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 60 Stundenkilometern war der schnellste Pkw mit 94 km/h unterwegs, was für den Fahrer außer einem Bußgeld sowie einem Punkt zudem ein Fahrverbot bedeutet.

