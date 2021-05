Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen - 85-Jähriger wird auf Förderband gefunden

Arbeiter wundern sich, warum kein Kies kommt

Ulm (ots)

Glück hatte am Samstag gegen 07.40 Uhr ein 85-jähriger Mann. Dieser hatte sich in den frühen Morgenstunden in einer Kiesgrube auf ein still stehendes Förderband gelegt. Gegen 7 Uhr wurde dieses dann von den Arbeitern in Betrieb genommen. Kurze Zeit später stellten die Beschäftigten fest, dass kein Kies über das Förderband in Richtung Mischturm lief. Bei der Suche nach der Ursache fanden die Arbeiter dann den 85-Jährigen auf dem Förderband eingeklemmt vor. Dieser musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Der Befreite kam mit kleineren Blessuren und dem Schrecken davon. Er wurde vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. Der 85-Jährige hatte Glück im Unglück. Der Schlaf auf dem Förderband hätte auch tödlich enden können.

