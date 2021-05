Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Unfall löst Prügelei aus

Unfallbeteiligte schlägern sich

Ulm (ots)

Gegen 16.40 Uhr erhielt die Polizei am Samstag mehrere Notrufe, weil sich auf der Zeppelinstraße ein 22-Jähriger und ein 34-Jähriger lautstark prügelten. Beim Eintreffen mehrerer Streifen hatten sich die beiden wieder beruhigt. Grund für die handfeste Auseinandersetzung war, dass der 22-Jährige mit seinem VW einen Unfall mit dem BMW des 34-Jährigen nicht verhindern konnte. Der 34-Jährige wollte auf einen dortigen Parkplatz abbiegen, dies erkannte der VW-Fahrer zu spät. Er versuchte noch auszuweichen, was ihm aber nicht gelang. Verletzt wurde niemand, weder durch den Unfall noch durch die anschließende Prügelei. An den beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt 2.500 Euro. Gegen den 22-Jährigen wird eine Anzeige gefertigt.

