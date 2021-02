Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erstmeldung Großbrand der Schweinemastanlage in Kobrow

Sternberg (ots)

Am 28.02.2021 seit ca. 11:00 Uhr brennt aus bislang ungeklärter Ursache eine Schweinemastanlage in 19406 Kobrow nahe der Stadt Sternberg in voller Ausdehnung. In der Schweinemastanlage befinden sich ersten Schätzungen zufolge 9000 Schweine. Ein Teil der Tiere wird durch die Feuerwehr evakuiert. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung im Bereich über das Wansystem MoWaS in Kenntnis gesetzt, die Türen und Fenster geschlossen zuhalten. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sind im vollen Gange. Eine weitläufige Sperrung des Bereichs wird durch die Polizei realisiert. Bei neuen Erkenntnissen wird nachberichtet. Im Auftrag Biebow, Hanno Polizeikommissar Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell