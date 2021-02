Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Fahrräder gestohlen?

Kaiserslautern (ots)

Zwei Fahrraddiebstähle sind der Polizei am Donnerstag gemeldet worden - beide im Bereich Königstraße/Pfaffplatz. In einem Fall wurde der mutmaßliche Dieb sogar noch gesehen, allerdings nur noch von hinten.

Wie der betroffene 29-Jährige berichtet, hatte er sein Fahrrad am Donnerstagmittag unverschlossen in der Königstraße in Höhe des Hauses Nummer 19 abgestellt. Als er gegen 13 Uhr vor die Tür kam, sah er nur noch eine männliche Person mit schwarzer Hose und schwarzer Jacke, die mit dem Rad davonfuhr. Eine nähere Beschreibung des Täters war leider nicht möglich. Vom gestohlenen Fahrrad ist derzeit auch nur bekannt, dass es einen weiß-blauen Rahmen hat.

Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wohin der Dieb mit dem Rad fuhr, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

Ebenso verschwand in den vergangenen Tagen ein Mountainbike am Pfaffplatz. Der 22-jährige Eigentümer teilte am Donnerstag mit, dass er am Abend zuvor den Diebstahl bemerkt habe. Wann genau das grau-weiße Rad der Marke "Trek" gestohlen wurde, ist unklar, denn es stand mehrere Tage am Pfaffplatz und war mit einem Fahrradschloss gesichert.

Auch hier bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, sich unter der oben angegebenen Telefonnummer zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell