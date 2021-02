Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kontrollen am Wochenende

Ludwigslust (ots)

Am Freitag und Sonntag wurden im Bereich des PHR Ludwigslust zwei alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle am Freitag wurde bei einer 35-jährigen deutschen Fahrzeugführerin ein Atemalkoholwert von 2,59 Promille gemessen. Zuvor war diese in Schlangenlinien gefahren. Am Sonntag wurde bei einem 55-jährigen deutschen Fahrzeugführer an einer Tankstelle ein Atemalkoholwert von 0,86 Promille festgestellt. Dieser war der aufmerksamen Tankstellenmitarbeiterin zuvor aufgefallen und war gerade dabei sein Auto zu waschen. Weiterhin wurden am Wochenende insgesamt 29 Verkehrsordnungswidrigkeiten bei Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen geahndet. An einem Fahrzeug in Brenz bei Neustadt-Glewe waren zudem falsche Kennzeichen angebracht. Spitzenreiter bei den Geschwindigkeitskontrollen war mit 85 km/h innerorts ein 22-jähriger deutscher Fahranfänger. Neben diesen kam es sowohl bei Kontrollen, als auch im Rahmen von anderen polizeilichen Einsätzen, zu einer Vielzahl von Verstößen gegen die Corona-Landesverordnung. Gegen 28 Personen wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen Kontaktbeschränkungen erstattet. Eine Vielzahl dieser Personen, wie bei einer Garagenparty in Ludwigslust, war dabei zum Teil erheblich alkoholisiert. In Dömitz wurden zwei Camper aus Süddeutschland festgestellt, welche wegen des Verstoßes gegen das Tourismusverbot angezeigt wurden. Diese wurden aufgefordert das Bundesland umgehend zu verlassen. Es wird appelliert auch bei warmem und sonnigem Wetter und dem damit verbundenen Bedürfnis die Freizeit draußen zu gestalten, die geltenden Kontaktbeschränkungen zum Infektionsschutz einzuhalten! Zimmerman Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Ludwigslust Grabower Allee 2 C 19288 Ludwigslust www.polizei.mvnet.de Tel. 03874/411-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell