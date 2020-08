Polizei Bochum

POL-BO: Schussabgabe bei Kolonnenfahrt einer Hochzeitsgesellschaft löst Polizeieinsatz aus

Herne (ots)

Am frühen Freitagabend, 7. August, gegen 17.05 Uhr, erhielt die Polizei telefonisch Kenntnis vom Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft in Herne-Bickern. Mitgeteilt wurde der Polizei, dass es aus der Fahrzeug-Kolonne heraus zu mehreren Schussabgaben in die Luft gekommen sei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die eingesetzten Streifenwagen im Bereich Hammerschmidtstraße/Hüttenstraße und Berliner Straße/Wakefieldstraße insgesamt 14 Fahrzeuge einer Hochzeitsgesellschaft anhalten. Die Personalien aller Insassen wurden festgestellt. Die Durchsuchungen der Personen und Fahrzeuge nach möglichen Schusswaffen verliefen negativ. Die Polizisten fanden allerdings ein Einhandmesser und ein Schlagring. Diese wurden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Damit dieser besondere Tag für alle Hochzeitsgäste unbeschwert und störungsfrei verläuft, weist die Polizei für die Fahrt zum Veranstaltungsort und bei der Feier auf Folgendes hin:

1.) Halten Sie sich an die Verkehrsregeln.

2.) Behindern Sie nicht den Verkehr.

3.) Provozieren Sie keine Staus.

4.) Zünden Sie keine Feuerwerkskörper/Pyrotechnik.

5.) Führen Sie keine Waffen mit.

Bei einer erheblichen Störung der öffentlichen Ordnung und bei Straftaten schreitet die Polizei konsequent ein, um insbesondere Gefahren für Unbeteiligte schnellstmöglich zu unterbinden.

Die Kontrollierten gaben an, ein defekter Auspuff habe die Knallgeräusche verursacht.

Da die eigentliche Hochzeitsfeier im Bereich des Polizeipräsidiums Dortmund stattfinden sollte, wurde die dortige Polizei informiert. Ferner wurde eine gemeinsame Weiterfahrt untersagt.

