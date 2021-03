Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Arnsberg (ots)

Vier junge Männer stellte die Polizei am Samstag auf dem Neheimer Tunnel. Die Arnsberger stehen im Verdacht Gegenstände auf die darunterliegende Goethestraße geworfen zu haben. Gegen 21.45 Uhr wurde die Polizei über die herabfallenden Gegenstände informiert. Ein Karton landete knapp neben einem Auto. Ein anderes Auto konnte nicht mehr ausweichen und fuhr gegen den Karton. Der Fahrer dieses Autos sowie weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. Als die Personen auf dem Tunnelrand angesprochen wurden, versuchten zwei Männer zu flüchten. Diese konnten jedoch durch die Beamten festgehalten werden. Die Polizei stellten die Personalien der 27-, 18-, 16- und 15-jährigen Tatverdächtigen sicher. Anschließend wurden sie vor Ort entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell