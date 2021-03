Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg: In der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Bürogebäude eines metallverarbeitenden Betriebes auf der Straße "Breite Wiese" ein. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Gebäude. Hier entwendeten sie einen Beamer. Zudem beschädigten sie einen Flachbildschirm. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

