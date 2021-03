Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit 7 Verletzten

Brilon (ots)

Am Samstag, 13.03.2021 kam es gegen 18:00 Uhr auf der B480 zu einer Kollision zweier Pkw mit insgesamt 7 leicht verletzten Personen. Ein 19 jähriger Autofahrer aus Olsberg befuhr die L742 und beabsichtigte nach links auf die B480 Richtung Olsberg abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 22jährige Warsteinerin mit ihrem Pkw die B480 von Olsberg Richtung Assinghausen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden insgesamt 7 Insassen der beiden Pkw leicht verletzt. Vier Verletzte wurden in die Krankenhäuser in Meschede und Bigge eingeliefert. Die beiden Pkw waren stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallstelle wurde für die Verkehrsunfallaufnahme teilweise komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell