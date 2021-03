Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinfluss

Neheim (ots)

Am 13.03.2021 gegen 04:50 Uhr verursachte ein 20 jähriger Pkw Fahrer einen Verkehrsunfall mit Sachschaden auf einem Tankstellengelände in Neheim. Der Verkehrsteilnehmer fuhr gegen eine Zapfsäule für Zweitakt-Kraftstoff und beschädigte diese. Anschließend betrat der augenscheinlich alkoholisierte Pkw Fahrer den Kassenraum und versuchte den Tankwart zu bestechen, damit dieser nicht die Polizei anruft. Dabei trat der Mann verbal aggessiv auf. In einem unbeobachteten Moment bat der Tankwart einen anderen Kunden, die Polizei zu informieren, was dieser auch tat. Der angetrunkene Pkw Fahrer konnte durch die Polizei in dem Kassenraum der Tankstelle angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholvortest verlief positiv. Dem Pkw Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. 13/3 Stra.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell