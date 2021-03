Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Spritdiebe festgesetzt

Marsberg (ots)

Auf frischer Tat ertappte in der Nacht zum Sonntag ein Zeuge Spritdiebe. Der Mann setzte die beiden Täter fest und informierte die Polizei. Gegen Mitternacht bemerkte der Zeuge zwei Männer mit einem Auto auf einem Industriegelände auf der Carl-Reinke-Straße. Diese rannten weg. Die Männer hatten zuvor an einer Baumaschine hantiert und vermutlich bereits mehrere Liter Kraftstoff abgezapft. Zudem standen zwei ausgebaute Batterie der Baumaschine zum Abtransport bereit. Der Zeuge stellte in der Grundstückszufahrt sein Fahrzeug quer, um eine Flucht der Täter mit dem Auto zu verhindern. Anschließend informierte er umgehend die Polizei. Mit zwei weiteren Zeugen begab er sich anschließend wieder zum Tatort. Hier trafen die Zeugen erneut auf die beiden Männer. Bis zum Eintreffen der Polizei wurden die Täter festgehalten. Die Beamten stellten die Personalien der 37- und 32-jährigen Marsberger fest. Anschließend wurden die beiden Männer entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

