Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Reißzahn entwendet

Sundern (ots)

Den schweren Reißzahn eines Baggers entwendeten am Donnerstag unbekannte Täter auf der Kleinbahnstraße. Gegen 08 Uhr legten Bauarbeiter den Reißhaken auf einem Tieflader ab. Um 09.30 Uhr wurde der Diebstahl des etwa 70kg schweren Werkzeugs bemerkt. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

