POL-HK: Munster: Landkreis, Stadt und Polizei kontrollieren Sammelanschriften

Munster: Landkreis, Stadt und Polizei kontrollieren Sammelanschriften

02.12 / Landkreis, Stadt und Polizei kontrollieren Sammelanschriften

Munster: Am Mittwoch, in der Zeit von 17:45 bis 20:00 Uhr überprüften Mitarbeiter der Stadt Munster, der Polizei und dem Landkreis Heidekreis im Stadtgebiet Munster Sammelanschriften. Hierbei ging es insbesondere um die speziellen Vorgaben für diese Unterkünfte. Insgesamt wurden 26 Personen in acht Wohnungen angetroffen. Dabei war unter anderem festzustellen, dass den Meldepflichten nicht immer nachgekommen wurde. Eine Aufarbeitung der Ergebnisse erfolgt durch die Stadt Munster und den Landkreis Heidekreis.

