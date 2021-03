Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Lagerhalle abgebrannt

Lengerich (ots)

Am Samstagvormittag ist es an der Straße Tannenkämpe zum Brand einer Betriebshalle gekommen. Gegen 11.15 Uhr hatte nach ersten Erkenntnissen ein in der Halle stehender Gabelstapler Feuer gefangen. Die Flammen breiteten sich schnell auf die Dachkonstruktion des Gebäudes aus. Den Feuerwehren aus Lengerich, Bawinkel und Langen gelang es in der Folge, ein weiteres Ausbreiten des Brandes zu verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

