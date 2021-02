Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Stader Firmengebäude ein, Unbekannte brechen Firmenwagen in Horneburg auf und entwenden hochwertige Werkzeuge

Stade (ots)

1. Unbekannte dringen in Stader Firmengebäude ein

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:30 h in Stade im Stader Schneeweg auf das Grundstück eines dortigen Betriebes gelangt und haben ein Fenster aufgebrochen. Durch die Öffnung konnten der oder die Täter dann in das Innere einsteigen und dieses nach brauchbarem Diebesgut durchsuchen. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird deshalb zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Unbekannte brechen Firmenwagen in Horneburg auf und entwenden hochwertige Werkzeuge

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, 17:00 h und Sontagmorgen, 08:10 h in Horneburg in der Heinrich-Voigt-Allee einen dort geparkten Mercedes Sprinter aufgebrochen und dann daraus diverse Werkzeuge und Maschinen entwendet. Einige der entwendeten Werkzeuge konnten später auf dem Wanderweg in Richtung Aue an einer dortigen Sitzbank wieder aufgefunden werden. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 828950.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell