Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei schaltet Präventions-Hotline

Landkreis HarburgLandkreis Harburg (ots)

Aktuell sind die Möglichkeiten der persönlichen Beratung zu Präventionsthemen auch bei der Polizei stark eingeschränkt. Elternabende und Gremiumssitzungen finden kaum statt. Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Winsen ist derzeit ebenfalls nicht geöffnet.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Harburg hat aus diesem Grund ab Dienstag, 10.11.2020, eine Präventions-Hotline geschaltet. Unter der Nummer 04181 285-285 sind die Kolleginnen und Kollegen zu den üblichen Geschäftszeiten erreichbar und geben Tipps und Hinweise zu Themen wie Einbruchschutz, häuslicher Gewalt, Mobbing etc. Außerdem können Anfragen auch per E-Mail an praevention@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de gerichtet werden.

Die Hotline ist natürlich nicht für Notrufe oder die Erstattung von Anzeigen geeignet. In dringenden Fällen ist daher nach wie vor die Nummer 110 zu wählen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell