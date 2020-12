POL-NMS: 201221-3-pdnms Zu schnell auf der Autobahn 210

Polizeidirektion Neumünster

Neunordsee/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Heute morgen um 05.50 Uhr erregte ein Audi SQ 8 die Aufmerksamkeit einer Zivilstreife des Polizeibezirksreviers Rendsburg auf der Autobahn 210 in Richtung Rendsburg. Der 49jährige Fahrer aus Ostholstein fuhr über eine Strecke von 8 Kilometern mit einer Geschwindigkeit von 210 km/h. Er-laubt sind auf der Autobahn 120 km/h. Zu der hohen Geschwindigkeit kamen die noch herrschende Dunkelheit sowie die regennasse Fahrbahn hinzu, die die Sicht erheblich beeinträchtigten. Der Fahrer konnte schließlich gestoppt werden. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 880 EUR, 2 Punkte sowie ein Fahrverbot in Höhe von zwei Monaten.

