Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Autofahrer ohne Führerschein (35/2710)

SpeyerSpeyer (ots)

27.10.2020, 14:10 Uhr

Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis leitete die Polizei am Dienstag nach einer Verkehrskontrolle in der Spaldinger Straße gegen einen 21-jährigen Rover-Fahrer aus Maxdorf ein. Dieser konnte keinen Führerschein vorweisen und gab gegenüber den Polizeibeamten an, seine italienische Fahrerlaubnis zu Hause vergessen zu haben. Eine Abfrage über die Führerscheinstelle ergab, dass der Fahrer nicht im Besitz der vorgegebenen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Sein Fahrzeugschlüssel wurde an einen Angehörigen ausgehändigt.

