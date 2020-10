Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gescheiterter Einbruch in Versicherungsbüro (29/2710)

SpeyerSpeyer (ots)

22.10 - 23.10.2020

In der Nacht vom 22. auf den 23.10 versuchten unbekannte Täter gewaltsam in die Büroräumlichkeiten einer Versicherung in der Armbruststraße einzudringen. An zwei Fenstern konnten Aufbruchspuren festgestellt werden. Ein Aufhebeln der Fenster misslang jedoch aufgrund der stabiler Bauweise der Fensterrahmen. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen / Fahrzeuge in Tatortnähe wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

