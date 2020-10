Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Mobiltelefon aus Pkw entwendet (11/2710)

RömerbergRömerberg (ots)

26.10 - 27.10.2020, 20:00 - 07:18 Uhr

Unbekannte Täter entwendete von Montag auf Dienstag aus einem Kia, der in einem frei zugänglichen Hof in der Dr.-Rieth-Straße geparkt stand, ein Smartphone der Marke Samsung im Wert von ca. 200EUR. Aufbruchspuren am Fahrzeug konnten nicht feststellt werden, ob dieses zur Tatzeit verschlossen war, ist unklar. Gesucht werden Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Da es in zurückliegender Zeit im Dienstgebiet der Polizei Speyer vermehrt zu Diebstahlen aus Fahrzeugen kam, weist die Polizei nochmals darauf hin, bei Verlassen des Fahrzeugs keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen und sich zu vergewissern, dass das Fahrzeug abgeschlossen wurde.

