Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Mehrere Kontrollen der Polizei

Schifferstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Montag mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, in Schifferstadt in der Burgstraße, in Mutterstadt in der Schifferstadter Straße und im Pfalzring und in Neuhofen in der Woogstraße. Insgesamt sind 34 Verstöße gegen die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h geahndet worden. In Neuhofen ist die höchste Geschwindigkeit gemessen worden: 64 km/h. Das zieht ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot nach sich.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell