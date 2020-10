Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfallflucht auf Königsplatz (21/2610)

Speyer (ots)

23.10.2020, 17:50 - 21:30 Uhr

Am Freitag, den 23.10 stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Königsplatz zwischen 17:50 - 21:30 Uhr vermutlich beim Ein-/Ausparken gegen die hintere Tür der Fahrerseite eines dort parkenden VW Golf. Danach entfernte sich der Schadensverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise auf den verantwortlichen Fahrer / sein Fahrzeug geben können (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

