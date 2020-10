Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Bistro und Vereinsheim im Stadtteil West (24/2610 + 38/2610)

Speyer (ots)

25.10 - 26.10.2020

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es im Bereich des Berliner Platzes zu einem Einbruch in ein Bistro. Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über ein gewaltsam geöffnetes Fenster unberechtigten Zutritt in das Bistro und hebelten dort zwei Spielautomaten auf. Aus diesen wurde Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen / Fahrzeug im Bereich des Berliner Platzes aufgefallen sind.

Ein weiterer Einbruch im Stadtteil West ereignete sich am Montag im Zeitraum 10:30 - 16:00 Uhr in der Iggelheimer Straße. Unbekannte Täter drangen über ein eingeworfenes Fenster in ein Vereinsheim ein und durchwühlten dort mehrere Schränke. Weiterhin hebelten sie eine auf dem Gelände befindliche Garage auf und durchwühlten auch die in dieser gelagerten Schränke. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde weder aus dem Vereinsheim noch der Garage Etwas entwendet. Die Polizei sucht auch im Hinblick auf diesen Einbruch Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen / Fahrzeuge in Tatortnähe festgestellt haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

