Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher entwenden diverse Gartengeräte und Werkzeuge aus Himmelpfortener Lagerhalle

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind zwischen Sonntag, 00 h und heute Morgen 03:00 h in Himmelpforten in der Straße "Forth" nach dem Lösen von zwei Zaunelementen auf das Grundstück des dortigen Raiffeisenmarktes gelangt und haben an der Lagerhalle das Schiebetor aufgebrochen.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden diverse Gartengeräte und Werkezuge unter anderem der Marken STIHL und MAKITA erbeutet. Das Diebesgut wurde vermutlich im Eingangsbereich in einen Transporter verladen und dann damit abtransportiert.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge sowie sonstige sachdienliche Beobachtungen bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

